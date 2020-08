Pressestimme: 'Reutlinger General-Anzeiger' zum Giftanschlag auf Nawalny

REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zum Giftanschlag auf Nawalny:

"Ein Giftanschlag ist nicht abwegig. Schon vor einem Jahr behauptete Nawalny, man habe ihn vergiften wollen. Damals hatte er in Haft einen angeblichen Allergieschock erlitten. Noch ist aber zu vieles unklar. War in dem Tee am Flughafen tatsächlich Gift? Gegen einen von ganz oben angeordneten Anschlag spricht, dass Nawalny trotz seiner Achtungserfolge, beispielsweise 2013 bei der Bürgermeisterwahl in Moskau, der Vorzeige-Kritiker für das Regime war. Ihn umzubringen würde dem Kreml als Schwäche ausgelegt werden."