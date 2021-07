Pressestimme: 'Reutlinger General-Anzeiger' zum Katastrophenschutz

REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zum Katastrophenschutz:

"Grundsätzlich ergibt es Sinn, die Warnung vor Gefahren, akute Hilfe und die Evakuierung der Bevölkerung dort zu koordinieren, wo die Entscheider die Gegebenheiten am besten kennen. Über den Umgang mit Hochwasser am Neckar sollte nicht ein Krisenstab an der Spree in Berlin entscheiden. Andererseits hat sich jetzt aber auch gezeigt, dass es wenig Sinn macht, jede einzelne Gemeinde entscheiden zu lassen, ob sie ihr Sirenennetz beibehält. Eine solche Frage kann und muss bundesweit geregelt werden. Dazu gehört auch, das Verfahren "cell broadcasting" zu etablieren: Es ermöglicht, alle Handys in einem gewissen Gebiet mit Warnungen zu versorgen. Was in Bangladesch funktioniert, sollte in Deutschland nicht am Geld scheitern. Innenminister Horst Seehofer zeigt sich in dieser Frage zurecht unnachgiebig."/yyzz/DP/he