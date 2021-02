Pressestimme: 'Reutlinger General-Anzeiger' zum Öffnung der Baumärkte

REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zum Öffnung der Baumärkte:

"Es liegt nahe, dass es bei den Baumärkten nicht bleibt. Die großen Möbel-Discounter werden vor Gericht ziehen und ihre Öffnung erstreiten wollen. Mit dem Argument, bei ihnen gebe es genau so viel Platz, auch sie haben ein Hygiene-Konzept. Und dann kommt die Gastro-Branche und verweist zu Recht auf ihre weit auseinander gestellten Tische. Die Wiedereröffnungs-Spirale scheint in Gang gesetzt. Wenn dann nicht wieder Söder als harter Hund erscheint und allem ein Ende bereitet."/be/DP/he