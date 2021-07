Pressestimme: 'Reutlinger General-Anzeiger' zur Hochwasserkatastrophe

REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zur Hochwasserkatastrophe:

Wie kann so etwas im Jahr 2021 mitten in Deutschland passieren? In Erftstadt, Schuld und anderswo zeigt sich, dass der Mensch der Natur im Ernstfall schutzlos ausgeliefert ist - trotz flächendeckender Handykommunikation, Warn-Apps und Wettersimulationen. Wir wähnen uns in einer Sicherheit, die trügerisch ist. Notfalls die Feuerwehr gerufen, um mal eben den Keller leer zu pumpen? Oder ein Selfie mit GPS-Koordinaten geschickt, damit das THW die Hausbewohner rechtzeitig vom Dach holt? Das wird schnell zur Illusion, denn die Technik hat Grenzen. Wenn der Funkmast unterspült wurde, Strom- und Telefonleitungen tot sind und der Akku vom Handy leer ist, kann keine Hilfe mehr gerufen werden. Selbst die Kommunikation der Helfer untereinander bricht zusammen. Ohne Schienen und Straßen ist kein Durchkommen./yyzz/DP/mis