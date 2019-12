Pressestimme: 'Reutlinger General-Anzeiger' zur Maut-Aufklärung

REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zur Maut-Aufklärung:

"Besonders absurd wirkt das Ganze, wenn man bedenkt, dass das Verkehrsministerium nun auf Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse in den Unterlagen hinweist, die es zuvor darin offensichtlich nicht gesehen hat. Denn mehrere Medien hatten bereits über die Dokumente berichtet. Entweder war das Verkehrsministerium also zuvor schlampig, oder Scheuer hat nun, da ein Untersuchungsausschuss ansteht, tatsächlich vor, diesem die Arbeit zu erschweren. Beide Möglichkeiten zeigen, wie unprofessionell, gar panisch der Verkehrsminister mit dem Maut-Debakel umgeht."/be/DP/nas