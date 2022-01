Pressestimme: 'Reutlinger General-Anzeiger' zur Pflegeversicherung

REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zur Pflegeversicherung:

"Die gesetzliche Pflegeversicherung braucht also eine Finanzreform. Sie gilt als fünfte Säule der Sozialversicherung, hat aber im Vergleich zu Renten- oder Krankenversicherung diverse Besonderheiten. So gibt es einen Beitragszuschlag für Kinderlose, aber keinen Zuschuss aus Steuermitteln. Rentner wiederum müssen die gesamten Beiträge selbst tragen, einen Zuschuss von der Rentenversicherung gibt es anders als bei der Krankenversicherung nicht. Die Beiträge sind seit 1995 von einem auf drei Prozent gestiegen. Im Gegenzug haben sich die Leistungen seither verbessert und das Risiko Pflegebedürftigkeit ist individuell kalkulierbarer geworden. Damit das so bleibt, muss sich was ändern."/ra/DP/he