Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Autoindustrie

HEIDELBERG (dpa-AFX) - 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Autoindustrie

Die Autoindustrie bleibt die deutsche Schlüsselindustrie. Und gerade Menschen auf dem Land wissen es zu schätzen, wenn sie mit einem eigenen Gefährt zuverlässig mobil sind. Dazu zeigt die Coronakrise ganz nebenbei, dass die Stickoxidwerte in Stuttgart eben nicht rapide sinken, nur weil kaum noch Dieselfahrzeuge unterwegs sind. Die Zusammenhänge scheinen eben doch ein wenig komplexer zu sein, als dies zahlreiche deutsche Gerichte in den letzten Jahren geglaubt hatten. Jetzt hoffen die Autobauer auf Kaufprämien. Bekommen werden sie sie eher nicht; es sei denn für Elektro- und Wasserstoffantrieb. Das macht so lange Sinn, bis eines Tages die Erkenntnis wächst, dass der Strom alles andere als grün ist./yyzz/DP/zb