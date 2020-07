Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Corona/Umfrage

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Corona/Umfrage:

"Ein Blick in die Länder, die zu geringe Krankenhauskapazitäten haben oder deren Regierungschefs (Trump, Johnson, Bolsonaro) in verantwortungsloser Art zumindest anfangs sämtliche Vorsichtsmaßnahmen nicht nur ignorierten, sondern ins Lächerliche zogen, sollte allerdings die letzten Unvernünftigen überzeugen: Corona lässt uns so schnell nicht wieder los. Es bleibt. Dabei kann man mit dem Virus ganz gut leben, wenn die Regeln stimmen. Was ist der Ärger über einen Mund-Nase-Schutz angesichts einer kollabierenden Lunge? Was der Verzicht auf "ausgelassenes" Feiern angesichts einer Triage in Kliniken? So gesehen sind 80 Prozent, die sich an die Coronaschutzregeln halten, eine ziemlich mickrige Zahl."/yyzz/DP/he