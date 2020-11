Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Coronavirus/Lockdown

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Coronavirus/Lockdown:

"Gastwirte und Theaterintendanten sind sich gleichermaßen sicher, dass in ihren Einrichtungen so gut wie niemand infiziert wurde. Eine These, die sich jedoch weder belegen noch widerlegen lässt, so lange bei drei von vier Infizierten überhaupt nicht klar ist, wo sie sich das Virus holten. Der Teil-Lockdown folgt also eindeutig politischen Vorgaben: Dort, wo es am wenigsten wehtut und mutmaßlich viele Kontakte verhindert werden können, greifen die Öffnungsverbote. Geld alleine, das zugegebenermaßen sehr großzügig fließt, reicht nicht, den Frust der Betroffenen zu besänftigen. Das Konzept muss auch erklärt werden. Immer und immer wieder."