Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Großbritannien/Arbeitsmarkt

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Großbritannien/Arbeitsmarkt:

"Deutschland sollte ganz genau hinschauen. So viel anders als in Great Britain geht es hier nämlich gar nicht zu. Auch im Transitland Bundesrepublik werden Waren unter miesen Bedingungen von A nach B gefahren. Nachts sind fast alle Lkw-Parkplätze längs der Autobahn überfüllt. Die Just-in-time-Produktion blockiert ebenso die rechte Spur, wie der Hunger nach Tomaten im Winter oder Billigware aus Fernost. Die 99-Cent-Preise werden auf dem Rücken von Arbeitnehmern ausgehandelt. Das alles in einem Land, das aufgrund seiner Überalterung immer stärker auf Arbeitskräfte aus dem Ausland angewiesen sein wird. Wer Menschen nur als Kostenfaktor begreift - und genau dafür steht der Brexit -, schafft kein Klima, das Wohlstand für alle verspricht. Auf die Erfüllung dieses Versprechens müssen sich aber auch Niedriglohnjobber verlassen können. Im Pflegebereich lässt sich bereits beobachten, dass ein Mindestlohn alleine nicht ausreicht. Es muss mehr sein. Mehr Öffnung. Mehr Teilhabe. Mehr Willkommen."/yyzz/DP/he