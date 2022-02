Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Grüne/Rechtsverständnis

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Grüne/Rechtsverständnis:

"Gut gemeint. Das reicht offenbar. Als das baden-württembergische Staatsministerium seine umstrittene Werbekampagne für "the länd" startete, ließ es ohne Ankündigung Werbetafeln neben Ortsschilder montieren. Was landauf, landab viele (Bürgermeister) aufregte, verbrämte Winfried Kretschmann augenzwinkernd als "einen Hauch von Guerilla-Taktik. (...) Steffi Lemke, grüne Umweltministerin, zeigt jetzt Verständnis für Autobahnblockierer in Berlin, die den Verkehr lahmlegen. Deren Ziel: Ein Gesetz gegen Lebensmittelverschwendung. Kein vernünftiger Mensch wird das ablehnen. Aber darf ich deshalb andere nötigen? Vernünftige, wie Landwirtschaftsminister Cem Özdemir haben erkannt, dass sich die bessere Welt nicht durch zivilen Ungehorsam erzwingen lässt. Seine Kollegin aus dem Umweltressort hat da offensichtlich noch Nachholbedarf. Ihre Haltung ist so unreif wie die des Möchtegern-Guerillas Kretschmann (...) Reichlich pubertär, diese Grünen."/kkü/DP/he