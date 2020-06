Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Konjunkturpaket

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Konjunkturpaket:

"Auch beim Thema Auto setzte sich die Vernunft durch - obwohl es noch vernünftiger gewesen wäre, ganz auf Prämien zu verzichten. Jedenfalls sind drei Prozentpunkte weniger Mehrwertsteuer ohne Kaufzwang eines bestimmten Produktes effektiver als Prämien nur für Fahrzeuge - insofern die Betriebe die Entlastung auch an die Kunden weitergeben. Aber darauf dürften Letztere schon selbst pochen. Summa summarum: Die Große Koalition, so die zweite wichtige Botschaft des gestrigen Tages, wächst in der Krise an sich selbst."/al/DP/stw