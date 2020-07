Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Maut/Scheuer

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Maut/Scheuer:

"Jetzt wirft Scheuer mit der Europa-Maut eine neue Nebelkerze, die nur den einen Zweck hat: sein eigenes Mautdebakel vergessen zu machen. Eine einheitliche Vignette für alle EU-Staaten? Chancenlos. Genauso gut könnte Brüssel eine europäische Kfz-Steuer einführen. Viel wichtiger und auch richtiger, wäre eine Verkehrslenkung hin zur Bahn, vor allem, was den Güterverkehr betrifft. Stinkende 40-Tonner, die Gemüse in Spanien abholen oder Elektroschrott nach Osteuropa bringen, sind in jeder Beziehung eine Belastung - für die Umwelt, für den Straßenbau, für den fließenden Verkehr. Die Schweiz macht schon seit Jahrzehnten vor, wie es geht. Deutschland hinkt den nicht gerade ehrgeizigen Zeitplänen für eine Nord-Süd-Trasse hinterher. Die Pkw-Maut dagegen besitzt absolut keine ökologische Funktion. Wieso also einführen?"/ra/DP/he