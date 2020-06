Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Merkel/fünfte Amtszeit

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Merkel/fünfte Amtszeit:

"Vier Amtszeiten sind per se eine sehr lange Zeit. Wie sollen da neue Ideen aufkommen, wie kann sich da Nachwuchs positionieren (was ja schon heute ein Problem darstellt). Und wer in den letzten Tagen richtig hinschaute, sah, dass auch die Marathonverhandlerin Merkel im 66. Lebensjahr an ihre Grenzen gerät. Der Job macht einfach müde. Deshalb ist es richtig für die Amtsinhaberin, richtig für die Partei und richtig für das Land, wenn ab Winter 2021 jemand anderes weiterregiert. Merkel kann ihren Posten mit dem Gefühl abgeben, dem Land gute Jahre gebracht zu haben. Helmut Kohl verpasste diesen Moment, Adenauer auch. Erhard, Kiesinger, Brandt, Schmidt und Schröder hatten nie die Gelegenheit, wie Merkel sie jetzt hat: in Würde zu gehen./yyzz/DP/he