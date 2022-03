Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Merkel/Ukraine

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Merkel/Ukraine:

"Es ist ein Mann, der Europa in einen Krieg stürzt. Es ist ein Mann, der unberechenbar wirkt und dem ein Großteil der Menschheit zutraut, dass er am Ende einen Atomkrieg auslöst. Und es sind Frauen, die mit ihren Kindern und Eltern fliehen. Es sind Frauen, die gezwungenermaßen ihre Zukunft in einem Land zurücklassen, das dieser eine Mann auf bisher undenkbare Weise martert. Einer, der schon seit Jahren aggressive Männlichkeit für politische Zwecke inszeniert. Mit nacktem Oberkörper auf Pferden, im Fluss die Angel auswerfend, im Karateanzug den Gegner niederstreckend - wenn er nicht gerade seinen Hund anhält, das Revier zu verteidigen. Da war gerade Angela Merkel 2007 in Sotschi zu Gast. Die Bundeskanzlerin, der es zuzutrauen wäre, Wladimir Putin auch heute dort zu packen, wo er angreifbar ist. (...) Nichts gegen den französischen Präsidenten - aber weder er noch sein Land stehen für dieselbe Power wie Merkel und Deutschland. Putin achtet Stärke. Merkel ist eine starke Persönlichkeit."/yyzz/DP/he