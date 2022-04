Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Ofarim/Antisemitismus

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Ofarim/Antisemitismus:

"Jetzt können Staatsanwaltschaften - anders als Richter - nicht für sich in Anspruch nehmen, die Wahrheit zu vertreten. Sie sammeln Beweise - aber die sprechen gegen Ofarims Darstellung. Verwunderlich ist das nicht, hat der Sänger doch in einem Zeitungsinterview gesagt, man habe die Kette mit dem Davidstern, die er angeblich hätte ablegen müssen, um ein Hotelzimmer zu bekommen, zwar nicht sehen können: Aber jeder habe gewusst, dass er sie trage. Tritt man Gil Ofarim mit der Behauptung zu nahe, so bekannt sei er eigentlich gar nicht - zumindest bis zu diesem Vorfall? Antisemitismus ist ein schwerwiegender Vorwurf. Und gerade weil der Judenhass wie ein Gift wirkt, schaden leichtfertig geäußerte Anschuldigungen. Hätte er nur geschwiegen."/yyzz/DP/he