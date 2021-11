Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Scholz/Corona

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Scholz/Corona:

"Die Inzidenzen schießen in die Höhe - trotz Impfungen. Intensivstationen füllen sich. Und erste Länder gehen, zumindest für Ungeimpfte, de facto wieder in den "Lockdown". In dieser brisanten Lage muss in Berlin jemand nicht nur Maßnahmen koordinieren, sondern vor allem vor die Menschen treten - und dafür kämpfen, dass dieses Land nicht an der heiklen, aber kaum vermeidbaren Ungleichbehandlung Geimpfter und Ungeimpfter zerbricht. Richtig, Scholz ist noch kein Kanzler. Aber eben auch nicht mehr "nur" der Finanzminister, für den es ausreicht, großzügig mit der Hilfsgeld-"Bazooka" zu winken. Vermutlich wird es auch mit der FDP am Kabinettstisch schwieriger als in der GroKo, einen gemeinsamen Kurs zu finden. Aber gerade deshalb müsste die "Ampel" schon jetzt darüber streiten. Das Virus wartet nicht auf trockene Tinte unterm Koalitionsvertrag."/al/DP/he