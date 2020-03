Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Thüringen

HEIDELBERG (dpa-AFX) - Die "Rhein-Neckar Zeitung" schreibt zur Ministerpräsidentenwahl in Thüringen:

Weil das Thüringer Wahlvolk - um einmal die eigentlichen Schuldigen beim Namen zu nennen - in Erfurt das Ende des klassischen Parteienstaates einläutete, müssen die paar verbliebenen Demokraten in der Mitte jetzt schauen, wie das kleine Bundesland aus der Extremistenfalle wieder herauskommt. Das Positivste, was sich in dieser Lage über den frisch gewählten Linke-Politiker Bodo Ramelow in diesem Kontext sagen ließe, ist: er sei eben in der falschen Partei. Der Weg zu Neuwahlen in einem Jahr wird extrem steinig, Hals- und Beinbruch sind da quasi einkalkuliert. Die "projektbezogene" Kooperation zwischen bürgerlicher Opposition und Rot-Rot-Grün hat aber auch deshalb keine Chance, weil die Bundesparteien ihre Leute vor Ort in ideologische Sippenhaft nehmen./al/DP/eas