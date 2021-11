Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Verfassungsgericht/Corona

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Verfassungsgericht/Corona

Selbstverständlich müssen Eingriffe in die Freiheit des Einzelnen immer mit dem mutmaßlichen Schutz für die Allgemeinheit abgewogen werden. So wäre es unter epidemiologischen Gesichtspunkten geboten, Schulen für den Präsenzunterricht zu schließen - aber die sozialen und entwicklungspsychologischen Folgen für Kinder sprechen eindeutig gegen diese radikale Maßnahme. Es ist zwingend, solche Abwägungen öffentlich zu diskutieren, wie überhaupt etwas mehr Information guttäte - statt Polemik. Wenn etwa über Impfunwillige geschimpft wird, während es den Impfwilligen entweder gar nicht oder nur unter Mühen gelingt, einen Termin zu bekommen, grenzt die Empörung an Heuchelei. Und: Alles, was die Coronakrise betrifft, sollte man vom Menschen aus denken./yyzz/DP/mis