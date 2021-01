Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zur Impfkampagne

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zur Impfkampagne:

"Ist es überhaupt richtig, die Ältesten zuerst zu impfen? Wäre es nicht besser, alle, die jetzt Dienst an der Coronafront leisten - von den Pflegern über die Ärztinnen bis zu den Verkäufern - zu immunisieren? Oder diejenigen, die aufgrund ihres Freizeitverhaltens die meisten Kontakte haben? Wie sieht es mit Lehrenden aus? Das Theater, das in diesen Tagen vor allem die SPD medienwirksam inszeniert, unterminiert vor allem das Vertrauen in die Politik. Und bei all den Vorwürfen sollten sich die Akteure vielleicht einmal einen kurzen Augenblick zurücklehnen: Waren sie es nicht selbst, die lange Zeit verkündeten, jeder werden geimpft, sobald er dran sei? Kaum sind die Vakzine auf dem Markt, sind all die guten Vorsätze vergessen. So wird der Lockdown noch schwerer erträglich."