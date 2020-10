Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zu Altmaier/Einzelhandel

KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu Altmaier/Einzelhandel:

"Wirtschaftsminister Altmaier will innerstädtische Händler dazu bringen, mehr vom eigenen Geschäft ins Internet zu verlagern, statt weiter hilflos zuzuschauen, wie der florierende Onlinehandel ihre Existenzen zerstört. Die Idee dahinter: Stationäre lokale Händler müssen ihr Angebot im Netz verbessern, die Kunden könnten die Waren dann im Geschäft abholen. Vielversprechend klingen auch die Vorschläge, die Innenstädte durch neue, größere und verkehrsberuhigte öffentliche Räume zu beleben, um dort mehr Freizeitaktivitäten und Kulturveranstaltungen zu ermöglichen. Die Kommunen müssen darüber hinaus begreifen, dass sie mit jedem Zuschlag für ein neues Einkaufscenter auf der grünen Wiese das Ladensterben in der City weiter beschleunigen."/be/DP/he