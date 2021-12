Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zu Corona-Schulden

KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu Corona-Schulden:

"Es gilt der alte Grundsatz, klug zu sparen und intelligent die Einnahmen zu erhöhen. Der neue Finanzminister Christian Lindner von der FDP wird sich genau daran messen lassen müssen. Auch, ob es ihm gelingen wird, die Schuldenlast für den Staat tragfähig zu halten und er am Ende - wie von den Ampelparteien im Koalitionsvertrag versprochen - die Schuldenbremse ab 2023 wieder einhält. Lindners bereits viel diskutierter Nachtragshaushalt in Höhe von 60 Milliarden Euro und die Umwidmung von Teilen der Corona-Mittel für den Kampf gegen den Klimawandel haben erste Zweifel an der haushälterischen Solidität genährt."/kkü/DP/he