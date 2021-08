Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zu Ende der Evakuierung aus Afghanistan

KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu Ende der Evakuierung aus Afghanistan:

"Diese Evakuierung und ihr vorzeitiges Ende sind eine Schande für die Bundesregierung. Sie ist eine Schande für den Westen und sie stellt die Frage nach der Durchsetzungskraft der Nato, dem mächtigsten Militärbündnis der Welt, das in diesem Fall ziemlich ohnmächtig ist. Die Taliban sind zurück an der Macht. Der Westen, der sich selbst in diese Lage gebracht hat, macht sich aus dem afghanischen Staub. Operation Hasenfuß. Es ist ein politischer, ein diplomatischer und ein militärischer Offenbarungseid. Große Ämter verlangen Stehvermögen und eine kluge Voraussicht. Sowohl Außenminister Heiko Maas wie auch Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer haben gezeigt, dass sie diese Anforderungen in einer Extremsituation nur unzureichend bewältigt haben. Es sei denn, das Zögern war politisches Kalkül. Und man darf sich auch fragen: Wo war Bundeskanzlerin Angela Merkel, und wo Vizekanzler Olaf Scholz?"/yyzz/DP/he