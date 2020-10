Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zu Konsequenzen aus dem Mautdebakel

KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu Konsequenzen aus dem Mautdebakel:

"Scheuer sollte nun selbst die Reißleine ziehen und das Amt freiwillig räumen - ein Jahr bis zur Bundestagswahl ist zu lang, um das Debakel auszusitzen. Er hat millionenschwere Verträge abgeschlossen, ohne völlige Rechtssicherheit. Die Rechnung geht an den deutschen Steuerzahler. Noch dazu führt ein Formfehler im Gesetz dazu, dass die neue Straßenverkehrsordnung nicht in Kraft treten kann, die Länder den Bußgeldkatalog nicht anwenden können und Bescheide an Bürger infrage stehen. Scheuer trägt auch dafür die politische Verantwortung. Doch er geht nicht. Es wäre die Aufgabe der Regierungschefin vor oder hinter den Kulissen, Scheuer zum Rücktritt zu bewegen."