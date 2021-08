Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zu Lage in Afghanistan/Blamage für die Nato

KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu Lage in Afghanistan/Blamage für die Nato:

"Europäische Union und Nato stehen bei nahezu allen Herausforderungen, die die Zukunft für die Menschen in Afghanistan bringen wird, abseits. Die 20 Jahre am Hindukusch haben weder zu einem politischen Netz geführt, über das man nun weiter Einfluss nehmen könnte, noch gibt es Allianzen vor Ort, um wenigstens auf Umwegen das zu tun, was man an anderer Stelle als politischen Grundsatz propagiert: den Menschen beizustehen, ohne die politische Führung zu stützen. Das ist das eigentliche Debakel, vor dem Nato und EU jetzt stehen."/yyzz/DP/he