Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zu Trump

KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu Trump:

"In den gespaltenen Staaten von Amerika dürfte die Reaktion auf den gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd die gesellschaftlichen Schützengräben eher noch vertiefen. Bislang hat davon vor allem einer profitiert: Trump. Wahlen entscheiden sich in den USA nicht in der Außenpolitik oder bei Demonstrationen, sondern im Portemonnaie der Bürger. Für den ökonomischen Schnellstart wird Trump auch in Kauf nehmen, dass wie bereits während der gesamten Corona-Pandemie vor allem arme Patienten aus afroamerikanischen Familien sterben. Denn der Republikaner weiß: Kommt die Wirtschaft bis November wieder in Schwung und sinken die Arbeitslosenzahlen signifikant, hat er eine reale Chance, wiedergewählt zu werden. Es wäre nicht die erste Überraschung, mit der Trump die Welt verblüfft hat."/yyzz/DP/he