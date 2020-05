Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zu uneinheitlichen Corona-Lockerungen

KOBLENZ (dpa-AFX) - Die "Rhein-Zeitung" zu uneinheitlichen Corona-Lockerungen:

"Der Erfolg der Krisenbewältigung hängt davon ab, ob die Bürger in ihrer großen Mehrheit so klug und besonnen bleiben wie bisher. Kein Land der Welt, auch Deutschland nicht, kann bis zum Corona-Impfstoff im Shutdown bleiben. Das hält die Wirtschaft nicht aus, die Politik nicht und die Bevölkerung auch nicht. Die Zeit von Eigenverantwortung und Verantwortungsbewusstsein jedes Einzelnen für die Allgemeinheit ist angebrochen. Die Grundlagen dafür sind gelegt. Die Pandemie ist nicht besiegt. Die neue Vorsicht muss so selbstverständlich werden wie früher das Händeschütteln. Corona ist eine Zumutung für die Demokratie, sagt Merkel. Wie wahr. Bund und Länder müssen den Bürgern deshalb viel Sicherheit geben. Vielstimmigkeit gehört nicht dazu."/yyzz/DP/fba