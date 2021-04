Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zu Union/Corona

KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung' zu Union/Corona:

"Letztlich sind der Machtkampf in der Union wie die Corona-Politik der Ausfluss von Ratlosigkeit und Stillstand. Der Eindruck ist: Söder kann Kanzlerkandidat, soll es aber nicht; Laschet soll antreten, kann es aber nicht. Heraus kommt eine endlose politische Fingerhakelei. Genauso verharrt auch die Corona-Politik in Mutlosigkeit und bürokratischem Stillstand. Aus der Sackgasse führen wohl nur noch eine schnelle Beschleunigung der Impfkampagne - mittels einer vollständigen Verlagerung zu den Hausärzten und einer Streckung der Erstimpfung - gepaart mit einem harten Lockdown. Doch wer hat so viel Mut und Tatkraft, das auch umzusetzen? Mut, zupackender Pragmatismus, Weitsicht und Charisma - diese Eigenschaften braucht der Kanzler nach Merkel. Solche Qualitäten hat in der Union nur einer: Markus Söder."/yyzz/DP/he