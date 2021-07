Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zu Urlaubsreisen nur für Geimpfte?

KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu Urlaubsreisen nur für Geimpfte?:

"Also: Man muss Peter Heinz nicht zustimmen, aber man sollte es anerkennen, dass er den Mut hat, Fragen, denen viele von uns bisher ausgewichen sind, anzusprechen. Sie werden uns so oder so immer wieder einholen. Nicht nur im Bundes- oder Landtag. Dort auch, ja. Aber ansonsten vor allem im Alltag. Denn auch das gehört zur Wahrheit: Diejenigen, die sich impfen lassen könnten, es aber aus welchen Gründen auch immer nicht tun, profitieren von der Bereitschaft anderer, ihre Bedenken hinten anzustellen und den Ärmel für die Spritze hochzukrempeln."/be/DP/he