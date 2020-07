Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zu Vorwürfen gegenüber Tönnies

KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu Vorwürfen gegenüber Tönnies:

"An den Vorwürfen ist nichts dran, weil der Gesetzgeber nun endlich seiner Aufgabe, die richtigen Leitplanken zu setzen, nachkommt und das Gesetz zum Werkvertragsverbot wasserdicht gemacht hat. Um die Ausnahmeregel in Anspruch zu nehmen, müsste Tönnies die Tochtergesellschaften als Handwerksbetriebe führen. Dazu müsste er die Betriebe in die Handwerksrolle eintragen lassen, überall einen Meister beschäftigen und andere strenge Regeln befolgen. Das dürfte kaum umsetzbar sein. Und selbst wenn es gelänge, gibt es noch eine zweite Absicherung: Auch viele Einzelgesellschaften in der Hand eines Inhabers betrachtet der Gesetzgeber künftig als Konzern. Das Werkvertragsverbot gilt dann auch für alle Einzelfirmen. Gut so."/yyzz/DP/he