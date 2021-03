Pressestimme: 'Rhein Zeitung' zum bevorstehenden neuen Lockdown

KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein Zeitung" zum bevorstehenden neuen Lockdown:

"Ein Jo-Jo-Lockdown ist kein Konzept mehr gegen die Pandemie. Warum stehen nicht vor jeder Schule FFP2-Maskenspender, warum gibt es kein Schnelltestkonzept in Hotels und Gastronomie? Warum dürfen die Geschäfte mit "Click and Collect" mancherorts nicht weitermachen? Warum ist Außengastronomie nur in einzelnen Bundesländern erlaubt? Warum überwiegt der Datenschutz in einer aktuellen Katastrophenlage das Corona-Management? Warum bleiben Termine in Impfzentren in großem Maße ungenutzt? Nach dem Lockdown darf nicht immer vor dem nächsten Lockdown sein."/yyzz/DP/he