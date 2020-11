Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zum Ökostromgesetz

KOBLENZ (dpa-AFX) - 'Rhein-Zeitung' zum Ökostromgesetz

Ein neues EEG sollte sich um den fairen Marktzugang des grünen Stroms kümmern statt windiger Strombörse, sollte die Betreiber konventioneller Kraftwerke zur Abregelung zwingen statt die Ökostromer, Altanlagen nicht aushungern und den künftigen Stromverbrauch inklusive Wasserstofferzeugung und Elektromobilität realistisch statt traumtänzerisch einschätzen. Es sollten die Erlöse aus höherer CO2-Steuer zur Förderung der Erneuerbaren einsetzen. Aber dazu müsste man sich zunächst aus der Umklammerung der alten Stromer befreien, was der Wirtschaftsminister nicht kann oder nicht will./be/DP/zb