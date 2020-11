Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zum Regierungsanspruch der Grünen

KOBLENZ (dpa-AFX) - 'Rhein-Zeitung' zum Regierungsanspruch der Grünen

Nie zuvor in ihren mittlerweile 40 Jahren Parteigeschichte haben die Grünen derart unmissverständlich ihren Führungsanspruch in Deutschland formuliert. Aller Voraussicht nach werden sie im Frühjahr über die erste Kanzlerkandidatur ihrer Parteigeschichte entscheiden. Noch warten die beiden Parteichefs Annalena Baerbock und Robert Habeck ab. Erst wollen sie sehen, wen die CDU zum neuen Vorsitzenden wählt und damit für eine mögliche Kanzlerkandidatur der Unionsparteien (wenn die CSU nicht eigene Ansprüche anmeldet) ins Rennen schickt. Noch kann alles passieren. Die Welle der Zustimmung, auf der die Grünen seit eineinhalb Jahren surfen, kann wieder abebben. Doch die Mitglieder haben aufgehört, sich untereinander zu bekämpfen, weil sie erkannt haben, dass sie in der Regierung mehr fürs Klima tun können als nur mit Debatten. Einigen wurden die Flügel gestutzt, andere wurden gezähmt, damit die gesamte Partei an die Macht fliegen kann./yyzz/DP/zb