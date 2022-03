Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zur Sondersitzung des EU-Parlaments

KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zur Sondersitzung des EU-Parlaments:

"Durch die Verantwortlichen der EU ist erkennbar ein Ruck gegangen. Europa droht nicht nur damit, dass der Kreml einen hohen Preis für den Krieg zahlen müsse. Es ist auch selbst dazu bereit, dem Druck, ein Ende des Krieges herbeizuführen, finanziell standzuhalten und dafür einzustehen. In den frühen 1980er-Jahren überwogen Abscheu und Entsetzen über den damaligen US-Außenminister Alexander Haig, als dieser festgestellt hatte, es gebe "Wichtigeres als den Frieden". Wie sein Satz weiterging, wurde zumeist verdrängt. Heute nun haben ihn die Ukrainer herausgeholt: "Wichtiger als der Frieden ist der Frieden in Freiheit."/be/DP/he