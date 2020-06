Pressestimme: 'Rheinpfalz' (Ludwigshafen) zu Lockdown NRW

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" (Ludwigshafen) zu Lockdown NRW

Die massenhafte Infizierung von Beschäftigten beim Fleischkonzern Tönnies demonstriert, wie schnell sich das neuartige Coronavirus verbreiten kann, wenn die Bedingungen dafür stimmen. Das war schon bei der Karnevalsveranstaltung in Gangelt im Februar so, nach der das Virus den Kreis Heinsberg schwer traf. Das war bei den Après-Ski-Partys in Ischgl und anderswo der Fall. (...) Für die beiden betroffenen Landkreise (Gütersloh und Warendorf) sind die wirtschaftlichen und sozialen Folgen natürlich enorm. Und auch wenn NRW-Ministerpräsident Armin Laschet davor warnt, die dort lebenden Menschen zu stigmatisieren, wird genau dies passieren./ra/DP/mis