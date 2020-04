Pressestimme: 'Rheinpfalz' zu AfD/Meuthen

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zu AfD/Meuthen:

"Was Meuthen bewogen hat, unabgestimmt und in einer für die AfD politisch ohnehin schwierigen Phase ein solches Fass aufzumachen, bleibt sein Geheimnis. Sollte es eine Art Testballon gewesen sein, um die Stimmung in der Partei auszuloten, dann ist dieser Versuch jedenfalls gründlich schiefgegangen. Jetzt räumt Meuthen ein, sein Vorstoß sei ein "Fehler" gewesen. Da wird ihm kaum jemand widersprechen. Meuthen wiederum ist als Parteichef schwer angeschlagen."/yyzz/DP/nas