Pressestimme: 'Rheinpfalz' zu Corona-Maßnahmen

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - Die "Rheinpfalz" schreibt zu Corona-Maßnahmen:

Wer heute Ausreise-Beschränkungen für ganze Landkreise wünscht, muss dem wahren Leben schon sehr weit entrückt sein. In der Fläche ist so etwas genauso wenig durchsetzbar wie in einer Stadt, sei es Ludwigshafen oder Berlin. Allenfalls ein gewaltiges Kontingent an Sicherheitskräften könnte Kontrollen an Ausfallstraßen, in U-Bahnen oder Bussen vornehmen. Das kann nur die letzte aller denkbaren Maßnahmen sein. (...) Die Isolierung dieser Hotspots ist im Vergleich zu regionalen Beschränkungen das mildere und vermutlich deutlich effektivere Mittel. Denn nur dadurch lässt sich die weitere Ausbreitung des Virus auf ein größeres Gebiet verhindern. Aber gerade jetzt im Sommer kann es dabei nicht bleiben. Das Geschehen auf Mallorca zeigt, dass dummes Verhalten eine Gefahr für die Allgemeinheit werden kann (...)