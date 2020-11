Pressestimme: 'Rheinpfalz' zu Corona-Tests

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zu Corona-Tests:

"Wie hieß es noch im Frühjahr, als die erste Corona-Welle Deutschland erreichte: Ein wirksames Mittel gegen die Ausbreitung des Virus sei "testen, testen, testen". (...) Deswegen mutet es schon irritierend an, wenn das Robert-Koch-Institut (RKI) empfiehlt, die Tests einzuschränken. (...) Grund sind die vielerorts überlasteten Labore. Deutschland ist an dem Punkt angelangt, an dem man die Kapazitäten priorisieren muss. Der Wunsch, viel zu testen, möglichst alle Infizierten aufzuspüren, trifft auf die Wirklichkeit, in der es eine begrenzte Anzahl an Laboren gibt, in denen eine begrenzte Anzahl an (zunehmend überarbeiteten) Fachleuten arbeitet, die immer wieder auf notwendiges Labormaterial warten müssen, weil es weltweit nachgefragt wird."/ra/DP/he