Pressestimme: 'Rheinpfalz' zu Corona / Triage

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zu Corona / Triage:

"Es ist erschreckend, welche Eiseskälte Corona mittlerweile in die Gesellschaft gebracht hat. Man kann viele gute Gründe anführen, warum Ungeimpfte nicht oder nur mit Test in die Kneipe dürfen. Hier aber geht es um Menschenleben. Wie viel Wut muss da lodern, Wut, die nicht mehr nur in der Querdenkerszene herrscht, sondern längst auch in der genervten Mehrheitsgesellschaft. Wir dürfen dieser Wut nicht nachgeben. Krankheit darf mit Schuld nicht verknüpft werden. Leben in Not gewichtet man nicht. Das Krankenbett ist kein Ort für Strafaktionen. Sonst hängen Menschlichkeit und Würde ebenfalls am Tropf."/ra/DP/he