Pressestimme: 'Rheinpfalz' zu EU-Bilanz 2020

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zu EU-Bilanz 2020:

"Es war schon eine glückliche Fügung, dass in den vergangenen sechs Monaten Deutschland die EU-Ratspräsidentschaft innehatte. Als größtes Mitgliedsland verfügt die Bundesrepublik nun einmal von vornherein über ein entsprechendes politisches und wirtschaftliches Gewicht. Zudem bringt Kanzlerin Angela Merkel Eigenschaften mit, die gerade in schwierigen Situationen unabdingbar sind: Sie verfügt nach 15 Jahren als Regierungschefin über eine beispiellose Erfahrung, genießt das Vertrauen der allermeisten Staatenlenker. Dies auch, weil Merkel selbst in den heikelsten Momenten mit einer schon fast unheimlich wirkenden Mischung aus Nüchternheit, Hartnäckigkeit und Uneitelkeit agiert."