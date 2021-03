Pressestimme: 'Rheinpfalz' zu FDP

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - Die "Rheinpfalz" schreibt zur FDP:

"Es war einmal - da gab es in Deutschland nur drei Parteien. Und wer die FDP an seiner Seite hatte, der konnte regieren. Denn die Liberalen steuerten das bei, was zur Mehrheit fehlte. Das Ergebnis hieß dann "Sozial-liberale Koalition" oder ein paar Jahre später "Schwarz-Gelb". Jedes Mal war die FDP mit an Bord. (...) Die Dinge sind nicht mehr so. Das Sechs-Parteien-System lässt Konstellationen nicht mehr zu, bei denen sich ausschließlich politisch nahestehende Kräfte zusammenfinden. (...) Die Ampel-Debatte kommt Parteichef Christian Lindner daher sehr gelegen, es nützt der Partei, wenn mit ihr wieder Machtoptionen verbunden werden. Zumal es Lindner gelungen ist, der FDP in der Corona-Krise wieder Bedeutung zu verleihen. Im Kampf der vier Oppositionsparteien um Aufmerksamkeit dringt er durch mit seinen Hinweisen auf die ökonomischen Nebenwirkungen der Lockdowns und der Mahnung, mehr Sensibilität bei der Beschneidung der Grundrechte zu wahren."/yyzz/DP/eas