Pressestimme: 'Rheinpfalz' zu Gastarbeiter

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zu Gastarbeiter:

"Die türkische Regierung will erreichen, dass sich die Auslandstürken in den europäischen Ländern möglichst gut integrieren und sich auch politisch engagieren - dabei aber die Loyalität zur Türkei bewahren. So sagte ein Regierungsvertreter kürzlich, die Türken in Deutschland sollten offensiver das Recht auf türkischen Sprachunterricht in der Bundesrepublik einfordern. Ankara will verhindern, dass die neue Generation ohne Türkischkenntnisse aufwächst. Auch 60 Jahre nach dem Abschluss des Anwerbeabkommens sind die Folgen des Vertrages hochaktuell."