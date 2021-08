Pressestimme: 'Rheinpfalz' zu GDL/Streik

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zu GDL/Streik:

"Bei der Bahn existierten jahrzehntelang mehrere Gewerkschaften alles in allem friedlich nebeneinander - ehe die GDL diese friedliche Koexistenz aufkündigte. Dies war ein wichtiger Grund, weswegen die damalige Bundesregierung das sogenannte Tarifeinheitsgesetz (TEG) auf den Weg brachte. Das Gesetz besagt, dass in einem Betrieb mit mehreren Gewerkschaften lediglich der Tarifvertrag jener Gewerkschaft gelten soll, die in diesem Betrieb die meisten Mitglieder hat. Seine Befürworter sahen im TEG ein Bollwerk gegen permanente betriebliche Konflikte. Kritiker warnten schon damals, Konflikte würden vielmehr angeheizt, weil jede Gewerkschaft im Bemühen, Mitglieder zu halten oder zu gewinnen, bei den Forderungen immer noch eins draufsatteln werde. Denn schließlich gehe es darum, gültige Tarifverträge abschließen zu können - eine unverzichtbare Kernkompetenz für jede Gewerkschaft, eine Frage der Existenz. Die Skepsis hinsichtlich der Folgen des TEG wird nun bestätigt - das Gesetz hat sein Ziel nicht erreicht."/al/DP/jha