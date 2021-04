Pressestimme: 'Rheinpfalz' zu Iran / Atom

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zu Iran / Atom:

"Für die iranische Regierung ist die Explosion eine Demütigung, die sie innenpolitisch weiter schwächt. Pragmatiker wie Außenminister Sarif und Präsident Ruhani haben ihr ganzes politisches Kapital in das Vorhaben gesteckt, durch eine Einigung im Atomstreit die iranische Wirtschaft von der Last der Sanktionen zu befreien. Nach Bidens Kurswechsel hofften sie auf rasche Lösungen noch vor der iranischen Präsidentenwahl im Juni. Ohne einen solchen Erfolg dürfte der Sieg eines anti-westlichen Kandidaten bei der Wahl kaum abzuwenden sein. Nun aber sehen sich die Gegner Ruhanis in ihrer Überzeugung bestätigt, dass dem Westen nicht zu trauen sei. Sie hatten schon vor dem Anschlag kritisiert, dass die Wiener Verhandlungen sinnlos seien."/yyzz/DP/he