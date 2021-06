Pressestimme: 'Rheinpfalz' zu Klimaschutzgesetz

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zu Klimaschutzgesetz:

"Das etwas bittere Fazit: Die schwarz-rote Bundesregierung hat noch schnell ein Klimagesetz verabschiedet, um vor den Wählern - vor allem den jüngeren! - besser dazustehen. Doch was wirklich aus dem Klimaschutz in Deutschland wird, müssen in Wahrheit die Nachfolger in Berlin regeln. Bis dahin werden wieder einmal sechs Monate oder mehr verstrichen sein. Die neue Regierung, gleich welcher Couleur, wird dann unter einem noch größeren Druck stehen, endlich konkrete und effektive Maßnahmen zu beschließen. Maßnahmen, die so gestaltet sein müssen, dass sie den sozialen Frieden nicht gefährden."/yyzz/DP/he