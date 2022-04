Pressestimme: 'Rheinpfalz' zu Lauterbach und Corona-Isolation

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - 'Rheinpfalz' zu Lauterbach und Corona-Isolation

Das Ganze erinnert fatal an das Wirrwarr mit der sogenannten Osterruhe vor einem Jahr. Damals hatte Kanzleramtsminister Peter Altmaier seiner Chefin Angela Merkel den Floh ins Ohr gesetzt, es sei eine gute Idee, zwei Tage lang alle Betriebe in Deutschland zu schließen. Später bat Merkel in einer historischen Fernsehansprache um Verzeihung für den Aktionismus. Auch Lauterbach sprach nun davon, einen Fehler gemacht zu haben. Das "Signal" einer freiwilligen Isolation sei "falsch und schädlich", teilte er nachts um halb drei per Twitter mit. Wenn es dem Gesundheitsminister aber um Signale geht, dann sollte er Entscheidungen zu treffen, auf die sich die Bürger auch noch am nächsten Tag verlassen können./kkü/DP/zb