Pressestimme: 'Rheinpfalz' zu Nord Stream 2

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - 'Rheinpfalz' zu Nord Stream 2

Ende vergangener Woche noch lehnte es Kanzlerin Angela Merkel ab, den Giftanschlag auf den russischen Oppositionspolitiker Alexej Nawalny mit der strittigen Frage nach der Vollendung der Erdgaspipeline Nordstream 2 von Russland durch die Ostsee nach Deutschland zu verknüpfen. Inzwischen sind die Fronten nicht mehr ganz so klar. Sicher ist nur: Die Bundesregierung findet sich in die Ecke gedrängt. (...) Es ist (...) absehbar, dass Deutschland - zumindest mittelfristig - mehr Erdgas brauchen wird. Denn der Aufbau von Ersatzenergie, insbesondere in Form von Windkraft und Photovoltaik, stockt. (...) US-Präsident Trump hat auf brachiale Art versucht, die zusätzliche Ostsee-Pipeline zu verhindern, um so Deutschland das Geschäft mit US-Firmen "schmackhaft" zu machen, die das im Vergleich zum Erdgas teurere Flüssiggas im Angebot haben. Ein Ausstieg aus Nordstream 2 würde also aussehen wie ein später Sieg Trumps. Dies würde den wenigsten in der deutsche Politik gefallen./al/DP/zb