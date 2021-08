Pressestimme: 'Rheinpfalz' zum Streik bei der Bahn

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" (Ludwigshafen) zum Streik bei der Bahn:

"Kurz vor Beginn des Arbeitskampfes im DB-Personenverkehr hat das Unternehmen am Sonntag einen Schritt auf die GDL zu gemacht und eine von ihr geforderte Corona-Prämie in Aussicht gestellt. Das ist nicht die Lösung des Konflikts, bietet aber die Chance, endlich wieder zu miteinander zu reden. Die ablehnende Reaktion der GDL war zu befürchten - und ist unverständlich. Statt jedes neue Angebot nur als Trickserei und Täuscherei abzutun, sollte sich die GDL jetzt ihrer Verantwortung als Tarifpartei in einem wichtigen Bereich der Daseinsvorsorge stellen und so schnell wie möglich an den Verhandlungstisch zurückkehren. Tut sie das nicht, schürt sie den Verdacht, dass es ihr gar nicht in erster Linie um höhere Einkommen und eine Prämie geht, sondern um Geländegewinne im Machtkampf mit der größeren Bahngewerkschaft EVG. Dafür aber ist das Streikrecht nicht da."/be/DP/mis