Pressestimme: 'Rheinpfalz' zur Corona-App

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zur Corona-App:

"Wie zuverlässig diese Technologie, die im Telefon immer angeschaltet bleiben muss, überhaupt ist, zeigt sich erst in der Praxis. Eine Rolle bei der Pandemiebekämpfung spielen auch die Parameter - ab wann gilt ein Kontakt als kritisch - und die Anzahl der Virustests. Digitalisierung allein also wird uns nicht retten. Es ist mit der App wie mit den Schutzmasken: Sie sind eine von vielen Maßnahmen, die uns Schritt für Schritt in ein normales Leben zurückführen können."