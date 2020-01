Pressestimme: 'Rheinpfalz' zur CSU

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zur CSU:

"Die Winterklausuren der CSU-Bundestagsgruppe haben traditionell etwas Beunruhigendes. In den 1970er Jahren, im "Geist von Wildbad Kreuth", haben die Bayern während einer solchen Tiefschnee-Inszenierung sogar die Fraktionsgemeinschaft mit der CDU aufgekündigt. (.) Gemessen daran ist die CSU-Klausur von Kloster Seeon dieses Jahr geradezu tiefenentspannt ausgefallen. Vorbei die Zeiten, in denen sich die Partei gegenüber dem neuen rechten Rand der Politik auf hektisch-verkrampfter Identitätssuche befand. (.) 2020 war in Seeon davon nichts mehr zu sehen und zu hören. Unter einem zupackenden Markus Söder, der seine Führungsrolle bekräftigte, ist die CSU wieder auf festem, konstruktivem Kurs. Zeitgemäß verändert, aber trittsicher."/yyzz/DP/he